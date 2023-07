Festi’Lalie 7 Rue Laroque Sainte-Eulalie, 6 juillet 2023, Sainte-Eulalie.

Sainte-Eulalie,Gironde

Festi’Lalie s’articule autour de 6 vendredis soir dans l’été, entre spectacles et concerts dans les parcs et jardins de Sainte-Eulalie. L’occasion de vivre de jolis moments avec des artistes haut en couleur. Au programme de cette édition 2023 : Le Caribou Volant, l’École Municipale de Musique d’Yvrac, Compagnie Glu, Dromocósmicas, Association Darna, Compagnie Crazy R, Flora Estel swingtet, You Rascal Band, Hélène PIRIS, Bilbao Kung-Fu, Biason, Dédé Saint-Prix et Ceïba..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

7 Rue Laroque Les Jardins d’Akazoul

Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festi’Lalie takes place over 6 Friday evenings in the summer, with shows and concerts in the parks and gardens of Sainte-Eulalie. It’s an opportunity to enjoy some great moments with colorful artists. On the program for this 2023 edition: Le Caribou Volant, l’École Municipale de Musique d’Yvrac, Compagnie Glu, Dromocósmicas, Association Darna, Compagnie Crazy R, Flora Estel swingtet, You Rascal Band, Hélène PIRIS, Bilbao Kung-Fu, Biason, Dédé Saint-Prix and Ceïba.

El Festi’Lalie se organiza en torno a 6 viernes por la noche durante el verano, con espectáculos y conciertos en los parques y jardines de Sainte-Eulalie. Es una oportunidad para disfrutar de grandes momentos con artistas de gran colorido. En el programa de esta edición 2023 Le Caribou Volant, l’École Municipale de Musique d’Yvrac, Compagnie Glu, Dromocósmicas, Association Darna, Compagnie Crazy R, Flora Estel swingtet, You Rascal Band, Hélène PIRIS, Bilbao Kung-Fu, Biason, Dédé Saint-Prix y Ceïba.

Festi’Lalie besteht aus sechs Freitagabenden im Sommer, an denen in den Parks und Gärten von Sainte-Eulalie Aufführungen und Konzerte stattfinden. Eine Gelegenheit, schöne Momente mit farbenfrohen Künstlern zu erleben. Auf dem Programm der Ausgabe 2023 stehen: Le Caribou Volant, École Municipale de Musique d’Yvrac, Compagnie Glu, Dromocósmicas, Association Darna, Compagnie Crazy R, Flora Estel swingtet, You Rascal Band, Hélène PIRIS, Bilbao Kung-Fu, Biason, Dédé Saint-Prix und Ceïba.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT de l’Entre-deux-Mers