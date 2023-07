BALADE URBAINE : LA NATURE EN VILLE 7 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc, 12 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

En ville, des éléments du règne végétal et animal côtoient toujours le minéral : parcs avec arbres remarquables, fleurs sauvages et plantes invasives, oiseaux trouvant refuge dans les jardins et arrière-cours… Cette visite vous invite à déceler ces à-côtés de l’architecture et à réfléchir à la place donnée à la nature en contexte urbain : un enjeu d’actualité à la croisée de questions sociales, environnementales, urbanistiques et sanitaires.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 7 rue Jeanne d’Arc.. Tout public

Dimanche 15:00:00 fin : . 5 EUR.

7 Rue Jeanne d’Arc Office de Tourisme

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



In the city, elements of the plant and animal kingdom always rub shoulders with the mineral: parks with remarkable trees, wild flowers and invasive plants, birds finding refuge in gardens and backyards… This visit invites you to discover these architectural side effects and to reflect on the place given to nature in an urban context: a current issue at the crossroads of social, environmental, urban planning and health questions.

Meeting point in front of the Tourist Office, 7 rue Jeanne d?Arc.

En la ciudad, elementos del reino vegetal y animal se codean siempre con el mineral: parques con árboles notables, flores silvestres y plantas invasoras, aves que encuentran refugio en jardines y patios traseros… Este recorrido le invita a descubrir estos efectos secundarios arquitectónicos y a reflexionar sobre el lugar que se concede a la naturaleza en un contexto urbano: un tema de actualidad que se encuentra en la encrucijada de las cuestiones sociales, medioambientales, urbanísticas y sanitarias.

Encuentro frente a la Oficina de Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc.

In der Stadt gibt es neben dem Mineralischen immer auch Elemente aus dem Pflanzen- und Tierreich: Parks mit bemerkenswerten Bäumen, Wildblumen und invasive Pflanzen, Vögel, die in Gärten und Hinterhöfen Zuflucht finden… Dieser Rundgang lädt Sie ein, diese Nebenschauplätze der Architektur zu entdecken und über den Platz nachzudenken, der der Natur im städtischen Kontext eingeräumt wird: eine aktuelle Herausforderung an der Schnittstelle zwischen sozialen, ökologischen, städtebaulichen und gesundheitlichen Fragen.

Treffpunkt: vor dem Office de Tourisme, 7 rue Jeanne d’Arc.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT SUD MEUSE