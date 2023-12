Fabriquer une boule de noel au Fablab 7 Rue Jean Macé Parthenay, 18 décembre 2023 14:00, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Lors de ces ateliers vous aurez l’occasion de visiter le lieu, découvrir des projets et voir comment un objet se fabrique grâce à un dessin numérique .

Recherche sur internet, découverte d’outils numérique et présentation d’une machine à outil ; votre objet en main, vous n’aurez plus qu’à le peindre, le colorier et l’accrocher dans votre sapin.

Du lundi 18 au jeudi 21 décembre de 14h à 15h30.

Evènement gratuit, sur inscription..

2023-12-18 fin : 2023-12-21 15:30:00. EUR.

7 Rue Jean Macé Fablab

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During these workshops you will have the opportunity to visit the site, discover projects and see how an object is made thanks to a digital drawing.

Research on the Internet, discover digital tools and see how a machine tool works. With your object in hand, all you have to do is paint it, color it and hang it on your Christmas tree.

Monday December 18 to Thursday December 21, 2pm to 3:30pm.

Free event, registration required.

Durante estos talleres tendrá la oportunidad de visitar las instalaciones, descubrir proyectos y ver cómo se fabrica un objeto utilizando el diseño digital.

Con tu objeto en la mano, solo tendrás que pintarlo, colorearlo y colgarlo en tu árbol de Navidad.

Del lunes 18 al jueves 21 de diciembre, de 14.00 a 15.30 h.

Actividad gratuita, previa inscripción.

In diesen Workshops haben Sie die Möglichkeit, den Ort zu besuchen, Projekte kennenzulernen und zu sehen, wie ein Objekt mithilfe einer digitalen Zeichnung hergestellt wird.

Sie werden im Internet recherchieren, digitale Werkzeuge kennen lernen und eine Werkzeugmaschine vorstellen.

Montag, 18. Dezember, bis Donnerstag, 21. Dezember, von 14.00 bis 15.30 Uhr.

Kostenlose Veranstaltung, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-05 par CC Parthenay Gâtine