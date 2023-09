Atelier découverte et programmation d’une carte Arduino 7 rue Jean Macé Parthenay, 18 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le Fablab propose un stage de découverte Arduino pour débutants :

-Introduction d’une carte électronique (Arduino) pour allumer des LED

-Miniaturisation du circuit électronique pour construire un petit objet personnalisé et fabriqué sur place.

-Nous expliquerons en parallèle le fonctionnement d’une imprimante 3D, dessin 2d et découpe laser pour vous donner envie de travailler sur notre projet de maquette et figurines Zombies .

Objectif de l’atelier

-Les participants apprennent les fonctionnalités d’une carte Arduino.

-Pendant l’atelier, chacun travaille sur une carte électronique pour la programmer et lui faire contrôler des composants, afin que l’apprentissage soit accompagné de la pratique, pour une meilleure compréhension .

A partir de 12 ans, 6 personnes maximum..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 19:00:00. .

7 rue Jean Macé

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Fablab offers an Arduino discovery course for beginners:

-Introduction to an electronic board (Arduino) for lighting LEDs

-Miniaturization of the electronic circuit to build a small customized object.

-At the same time, we’ll explain how to use a 3D printer, 2d drawing and laser cutting to get you excited about our Zombies model and figurine project.

Workshop objective

-Participants learn the functionalities of an Arduino board.

-During the workshop, each participant works on an electronic board to program and control its components, so that learning is accompanied by practice, for a better understanding.

Ages 12 and over, maximum 6 participants.

El Fablab ofrece un curso de descubrimiento de Arduino para principiantes:

-Introducción a una placa electrónica (Arduino) para la iluminación de LEDs

-Miniaturización del circuito electrónico para construir un pequeño objeto personalizado in situ.

-Al mismo tiempo, te explicaremos cómo utilizar una impresora 3D, el dibujo 2D y el corte por láser para que te animes a trabajar en nuestro proyecto de maquetas y figuritas de Zombies.

Objetivo del taller

-Los participantes aprenderán las funciones de una placa Arduino.

-Durante el taller, cada participante trabajará en una placa electrónica para programarla y hacer que controle componentes, de forma que el aprendizaje vaya acompañado de la práctica, para una mejor comprensión.

Edad mínima 12 años, máximo 6 participantes.

Das Fablab bietet einen Arduino-Schnupperkurs für Anfänger an:

-Einführung einer elektronischen Platine (Arduino), um LEDs zum Leuchten zu bringen

-Miniaturisierung der elektronischen Schaltung, um ein kleines, personalisiertes und vor Ort hergestelltes Objekt zu bauen.

-Parallel dazu erklären wir die Funktionsweise eines 3D-Druckers, 2D-Zeichnen und Laserschneiden, damit Sie Lust bekommen, an unserem Zombie-Modell- und Figurenprojekt zu arbeiten.

Ziel des Workshops

-Die Teilnehmer lernen die Funktionen eines Arduino-Boards kennen.

-Während des Workshops arbeitet jeder an einer elektronischen Platine, um sie zu programmieren und Komponenten zu steuern, damit das Lernen von der Praxis begleitet wird, um ein besseres Verständnis zu erlangen.

Ab 12 Jahren, maximal 6 Personen.

Mise à jour le 2023-09-22 par CC Parthenay Gâtine