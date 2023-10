Tex-Mex fiesta 7 Rue Jean Jaurès Coarraze, 4 novembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Heste Coarraze vous propose une soirée Tex Mex ! Pour la partie musical c’est El Tibo et sa sono qui enflammera le dance floor. Ambiance festive garantie, alors ouvrez votre dressing et sortez vos tenues les plus colorées.

Apéro et tapas seront au rendez-vous..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

7 Rue Jean Jaurès Salle des fêtes

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Heste Coarraze invites you to an evening of Tex Mex! El Tibo and his sound system will set the dance floor alight. Festive atmosphere guaranteed, so open your wardrobe and get out your most colorful outfits.

Aperitifs and tapas are also on the menu.

Heste Coarraze organiza una fiesta Tex Mex En cuanto a la música, El Tibo y su equipo de sonido harán arder la pista de baile. Un ambiente festivo garantizado, así que abre tu armario y saca tus trajes más coloridos.

El menú incluye aperitivos y tapas.

Heste Coarraze bietet Ihnen einen Tex Mex-Abend! Für die Musik sorgt El Tibo mit seinem Soundsystem, der den Dancefloor in Flammen setzen wird. Eine festliche Atmosphäre ist garantiert, also öffnen Sie Ihren Kleiderschrank und ziehen Sie Ihre buntesten Outfits an.

Aperitif und Tapas stehen auf dem Programm.

