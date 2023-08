Portes ouvertes toute la journée et Concert aux Studios de musiques actuelles 7 Rue Jean Cassan Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Portes ouvertes toute la journée et répétitions de groupes le matin. Concert de 14h30 à 16h30. Entrée libre.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

7 Rue Jean Cassan

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Open house all day and group rehearsals in the morning. Concert from 2:30pm to 4:30pm. Free admission

Jornada de puertas abiertas y ensayos de grupo por la mañana. Concierto de 14.30 a 16.30 horas. Entrada gratuita

Tag der offenen Tür den ganzen Tag über und Gruppenproben am Vormittag. Konzert von 14:30 bis 16:30 Uhr. Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme