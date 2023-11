Exposition de décembre 7 rue Jaubert Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Nouvel accrochage de fin d’année: François de Asis Esquisse – Tableau, œuvres récentes et les nouvelles acquisitions 2023.

2023-12-02 fin : 2024-01-20 . .

7 rue Jaubert Galerie des Trois Ormeaux – Portalis

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New year-end exhibition: François de Asis Esquisse – Tableau, recent works and new acquisitions 2023

Nueva exposición de fin de año: François de Asis Esquisse – Tableau, obras recientes y nuevas adquisiciones 2023

Neue Ausstellung zum Jahresende: François de Asis Skizze – Gemälde, neue Werke und Neuerwerbungen 2023

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence