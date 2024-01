Pièce de théâtre Chérie, j’ai pris de pain – Cie amateur La Théâtrelle 7 Rue Hyacinthe Hévin Étrelles, vendredi 9 février 2024.

Étrelles Ille-et-Vilaine

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:30:00

Pièce de théâtre Chérie, j’ai pris de pain , présentée par La Théâtrelle à la Salle Hippolyte d’Étrelles.

Synopsis: Julien a disparu depuis 8 mois et la 1ère chose qu’il va dire à sa femme Léa en rentrant chez lui est : Chérie, j’ai pris le pain. Mais lorsque quelques minutes plus tard Vincent le nouveau compagnon de Léa, médecin légiste, tente de faire comprendre à celle-ci que le squelette de Julien vient d’être retrouvé, cela donne lieu à un 1er quiproquo. C’est Hortense l’assistante de Vincent qui annonce à Léa qu’elle est à l’origine de cet imbroglio, Léa va devoir redoubler d’énergie pour détourner l’attention de L’inspecteur Laforêt dit Columbo pour qui c’est la première enquête et la mission s’annonce difficile lorsque Betty, l’aide ménagère prendra Julien pour l’inspecteur Laforêt. Pour combler le tout, la mère de Léa vient déposer son chat en pension, un animal agressif qui se prénomme lui-même Columbo.

Une comédie en 3 actes de Patricia Haubé.

Comédie de boulevard, truffée de quiproquos. Chaque personnage aura matière à tenir une belle place dans cette histoire où la morale sera presque sauve.

Rendez-vous à 20h30 les vendredis et samedis et 14h30 les dimanches.

7 Rue Hyacinthe Hévin Salle Saint Hippolyte

Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne



