CEDRIC CHAUVEAU TRIO 7 Rue Henri Reboul Pézenas, vendredi 19 janvier 2024.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

L’humeur du jaune d’oeuf à midi, c’est un homme vivant et debout, au milieu de sa vie au mieux, au mieux de sa vie, réveillé au mieux, au milieu de textes dits par la viande d’une langue qui a la mémoire qui chante et se répète.

CÉDRIC CHAUVEAU TRIO

VENDREDI 19 JANVIER – 20H

Jazz

THÉÂTRE DE PÉZENAS

Le Cédric Chauveau trio sortira son second album ce 19 janvier 2024 et marquera une seconde étape importante dans la vie de ce trio après le concert de 2016 à Pézenas, il y aura 8 ans presque jour pour jour, qui avait précédé de quelques semaines l’enregistrement de l’album It’s only a paper moon.

De ses nouvelles compositions, Cédric Chauveau parle avec précision, comme si chacune d’elle était le prolongement

musical d’une histoire de vie singulière. Certaines évoquent des pianistes de jazz qui l’ont fortement inspiré, d’autres sont des témoignages d’histoires vécues ou imaginées. Toutes sont imprégnées de swing, de blues, de rythmes variés (Nouvelle Orléans, bossa, groove, ballade…) ce qui crée une grande richesse d’écoute en dévoilant différentes facettes de la personnalité de l’artiste.

Piano, compositions, arrangements : Cédric Chauveau

Contrebasse : Nicola Sabato

Batterie : Mourad Benhammou

Durée : 1h30

Tarifs : 17, 12, 7 et 5 €

Tout public

#SAISON CULTURELLE

#SAISON CULTURELLEPEZENAS

EUR.

7 Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE