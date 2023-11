DIMONE : L’HUMEUR DU JAUNE D’OEUF À MIDI 7 Rue Henri Reboul Pézenas, 1 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

L’humeur du jaune d’oeuf à midi, c’est un homme vivant et debout, au milieu de sa vie au mieux, au mieux de sa vie, réveillé au mieux, au milieu de textes dits par la viande d’une langue qui a la mémoire qui chante et se répète..

2023-12-01 20:00:00

7 Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



L?humeur du jaune d?oeuf à midi, is a man alive and on his feet, in the midst of his life at its best, awake at its best, in the midst of texts spoken by the meat of a language whose memory sings and repeats itself.

L’humeur du jaune d’oeuf à midi es un hombre vivo y en pie, en medio de su vida en su mejor momento, despierto en su mejor momento, en medio de textos hablados por la carne de una lengua que tiene una memoria que canta y se repite.

Die Stimmung des Eigelbs am Mittag ist ein lebender und stehender Mann, der bestenfalls mitten im Leben steht, bestenfalls wach ist, bestenfalls wach ist, inmitten von Texten, die vom Fleisch einer Sprache gesprochen werden, deren Gedächtnis singt und sich wiederholt.

