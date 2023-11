GISELE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ 7 Rue Henri Reboul Pézenas, 10 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Une farouche liberté, ce spectacle raconte soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes menés par une femme d’exception, Gisèle Halimi..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

7 Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



A fierce freedom, this show recounts seventy years of struggle and commitment to justice and the cause of women, led by an exceptional woman, Gisèle Halimi.

Una libertad feroz, este espectáculo cuenta la historia de setenta años de lucha y compromiso por la justicia y la causa de las mujeres liderados por una mujer excepcional, Gisèle Halimi.

Das Stück erzählt von siebzig Jahren Kampf und Engagement für die Gerechtigkeit und die Sache der Frauen, die von einer außergewöhnlichen Frau, Gisèle Halimi, angeführt wurden.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE