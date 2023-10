FLAVIA PEREZ EN TRIPLETTE 7 Rue Henri Reboul Pézenas, 19 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Trio classico-jazzifiant-brasiliophile et néanmoins respectueux du texte, Musique est certainement le maître mot de ce trio !.

2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

7 Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Classico-jazzifiant-brasiliophile yet respectful of the text, music is certainly the key word for this trio!

Un trío clásico-jazzifiant-brasilófilo que respeta sin embargo el texto, ¡la música es sin duda la palabra clave para este trío!

Klassisch-jazzifiant-brasiliophiles und dennoch textbewusstes Trio, Musique ist sicherlich das Schlüsselwort dieses Trios!

