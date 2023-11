Soirée Pintxos à l’Escadron Volant 7 Rue Henri IV Nérac, 11 novembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

L’Escadron Volant propose une soirée Pintxos dans la pure tradition basque espagnole. Proposition de tapas sous forme de petites tartines garnies de produits locaux ainsi que quelques plats à la carte côté brasserie. Côté bar: vin, cocktail, champagne et ambiance musicale assurée.

Réservation conseillée: 05 53 97 19 04.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 23:00:00. .

7 Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’Escadron Volant offers a Pintxos evening in the pure Spanish Basque tradition. Tapas in the form of small sandwiches garnished with local produce, plus a few à la carte dishes in the brasserie. At the bar: wine, cocktails, champagne and live music.

Reservations recommended: 05 53 97 19 04

L’Escadron Volant ofrece una velada de pintxos en la más pura tradición vasca española. Tapas en forma de pequeños bocadillos rellenos de productos locales, además de algunos platos a la carta en la brasserie. En el bar: vino, cócteles, champán y música en directo.

Reservas recomendadas: 05 53 97 19 04

Das Escadron Volant bietet einen Pintxos-Abend in der reinen baskisch-spanischen Tradition. Es werden Tapas in Form von kleinen, mit lokalen Produkten belegten Broten sowie einige Gerichte à la carte in der Brasserie angeboten. An der Bar: Wein, Cocktails, Champagner und musikalische Untermalung.

Reservierung empfohlen: 05 53 97 19 04

