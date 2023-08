Fête du Vélo à Quinsac 7 Rue Henri Chivaley Quinsac, 2 septembre 2023, Quinsac.

Quinsac,Gironde

La Fête du Vélo à Quinsac vous propose 3 circuits vélo de 15 km, 40 km et 80 km et 2 circuits de randonnées pédestres de 8 km et 15 km. Profitez d’une collation offerte à tous les participants à l’arrivée. Le port du casque est obligatoire pour tout le monde..

2023-09-02

7 Rue Henri Chivaley Mairie de Quinsac

Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Fête du Vélo à Quinsac offers 3 cycling circuits of 15 km, 40 km and 80 km and 2 hiking circuits of 8 km and 15 km. All participants enjoy a complimentary snack at the finish line. Everyone must wear a helmet.

La Fête du Vélo de Quinsac ofrece 3 circuitos ciclistas de 15 km, 40 km y 80 km y 2 circuitos a pie de 8 km y 15 km. Todos los participantes recibirán un tentempié gratuito en la línea de meta. Todos deberán llevar casco.

Das Fahrradfest in Quinsac bietet Ihnen 3 Radtouren von 15 km, 40 km und 80 km und 2 Wandertouren von 8 km und 15 km. Genießen Sie einen Imbiss, der allen Teilnehmern bei der Ankunft angeboten wird. Das Tragen eines Helms ist für alle obligatorisch.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers