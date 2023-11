Lecture créative à Savigny-sur-Braye 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Savigny sur Braye Lecture créative à Savigny-sur-Braye 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye, 19 décembre 2023, Savigny-sur-Braye. Savigny-sur-Braye,Loir-et-Cher Votre médiathèque s’anime !.

Mardi 2023-12-19 17:00:00 fin : 2023-12-19 18:00:00. EUR.

7 rue Hélène Boucher

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Your media library comes alive! ¡Tu mediateca cobra vida! Ihre Mediathek wird lebendig! Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Vendome – Territoires Vendomois Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Savigny sur Braye Autres Lieu 7 rue Hélène Boucher Adresse 7 rue Hélène Boucher Ville Savigny-sur-Braye Departement Loir-et-Cher Lieu Ville 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye latitude longitude 47.8803782;0.80756125

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-sur-braye/