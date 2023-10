Spectacle de clôture des festivités : « L’œil du Loup » à Savigny-sur-Braye 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye, 26 novembre 2023, Savigny-sur-Braye.

Savigny-sur-Braye,Loir-et-Cher

Théâtre, ombres, dessin sur sable, vidéo, performances graphiques en direct… A ne pas manquer !.

Dimanche 2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

7 rue Hélène Boucher

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Theater, shadows, sand drawing, video, live graphic performances… Not to be missed!

Teatro, sombras, dibujo con arena, vídeo, actuaciones gráficas en directo… No se lo pierda

Theater, Schatten, Sandzeichnen, Video, grafische Live-Performances… Nicht verpassen!

