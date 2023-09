Atelier « Anaglyphes » à Savigny-sur-Braye 7 rue Héléne Boucher Savigny-sur-Braye, 11 octobre 2023, Savigny-sur-Braye.

Savigny-sur-Braye,Loir-et-Cher

Animation proposée dans le cadre de l’exposition « Anaglyphes »..

Mercredi 2023-10-11 16:00:00 fin : 2023-10-11 . EUR.

7 rue Héléne Boucher

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Event organized as part of the « Anaglyphes » exhibition.

El acto forma parte de la exposición « Anaglifos ».

Animation, die im Rahmen der Ausstellung « Anaglyphs » angeboten wird.

