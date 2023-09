BB Bouquine à Savigny-sur-Braye 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye, 11 octobre 2023, Savigny-sur-Braye.

Savigny-sur-Braye,Loir-et-Cher

Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye..

Mercredi 2023-10-11 10:00:00 fin : 2023-10-11 11:00:00. EUR.

7 rue Hélène Boucher

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Babies in the spotlight this morning at the media library of Savigny-sur-Braye.

Los bebés son los protagonistas esta mañana en la ludoteca de Savigny-sur-Braye.

Babys im Mittelpunkt heute Morgen in der Mediathek-Spielothek in Savigny-sur-Braye.

