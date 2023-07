EXPOSITION – JOËL LEICK RÉMANENCES DU PAYSAGE 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc, 1 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

L’exposition de Bar-le-Duc, présentée dans l’Espace Saint Louis, propose un ensemble de techniques mixtes et de livres d’artistes sur le thème du paysage.

Joël LEICK travaille l’expérience matérielle du regard. Sur le motif, face au paysage, son regard s’attarde sur l’insolite et le banal. Le détail prélevé par la photographie est ensuite repris en atelier où il est prolongé par la peinture et la gravure. Le spectateur est confronté à des œuvres qui, par la superposition de leurs techniques, creusent la rémanence du regard. Il se glisse dans les plis de l’image, véritable paysage de papier, entre les coulées de peinture et les morsures de la gravure. Son propre regard en sortira lavé. L’exposition présente des œuvres sur papier couvrant les dernières années de la production de cet artiste de réputation internationale. Une vingtaine d’œuvres inédites sont réalisées en mai et juin. Elles sont préparées lors de ses séjours à Bar-le-Duc.

Entrée gratuite. Tout public

Samedi 2023-07-01 14:30:00 fin : 2023-08-31 18:30:00. 0 EUR.

7 Rue François de Guise Espace Saint Louis

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The Bar-le-Duc exhibition, presented in the Espace Saint Louis, features a range of mixed media and artists? books on the theme of landscape.

Joël LEICK works on the material experience of looking. On the motif, facing the landscape, his gaze lingers on the unusual and the banal. The detail captured by photography is then taken back to the studio, where it is extended by painting and engraving. The spectator is confronted with works that, through the superposition of their techniques, deepen the afterglow of the gaze. He slips into the folds of the image, a veritable paper landscape, between the flows of paint and the bites of etching. His own gaze is washed clean. The exhibition features works on paper from the final years of this internationally renowned artist?s career. Some twenty previously unpublished works were produced in May and June. They were prepared during his stays in Bar-le-Duc.

Free admission

La exposición Bar-le-Duc, presentada en el Espace Saint Louis, presenta una serie de técnicas mixtas y libros de artista sobre el tema del paisaje.

Joël LEICK trabaja sobre la experiencia material de la mirada. En el suelo, frente al paisaje, su mirada se detiene en lo insólito y lo banal. El detalle captado por la fotografía se lleva al estudio, donde se amplía mediante la pintura y el grabado. El espectador se enfrenta a obras que, mediante la superposición de sus técnicas, profundizan en la persistencia de la mirada. Se deslizan en los pliegues de la imagen, verdadero paisaje de papel, entre los flujos de la pintura y los mordiscos del grabado. Su propia mirada se limpia. La exposición presenta obras sobre papel de los últimos años de la carrera de este artista aclamado internacionalmente. Una veintena de obras inéditas fueron realizadas en mayo y junio. Fueron preparadas durante sus estancias en Bar-le-Duc.

Entrada gratuita

Die Ausstellung in Bar-le-Duc, die im Espace Saint Louis präsentiert wird, zeigt eine Reihe von Mischtechniken und Künstlerbüchern zum Thema Landschaft.

Joël LEICK arbeitet mit der materiellen Erfahrung des Blicks. Auf dem Motiv, vor der Landschaft, verweilt sein Blick auf dem Ungewöhnlichen und Banalen. Das von der Fotografie entnommene Detail wird dann im Atelier wieder aufgenommen, wo es durch Malerei und Gravur weitergeführt wird. Der Betrachter wird mit Werken konfrontiert, die durch die Überlagerung ihrer Techniken die Nachwirkung des Blicks vertiefen. Er schlüpft in die Falten des Bildes, einer wahren Papierlandschaft, zwischen den Farbflüssen und den Bissen der Gravur. Sein eigener Blick wird gewaschen. Die Ausstellung zeigt Werke auf Papier aus den letzten Jahren des Schaffens dieses international anerkannten Künstlers. Etwa zwanzig unveröffentlichte Werke wurden im Mai und Juni angefertigt. Sie wurden während seiner Aufenthalte in Bar-le-Duc vorbereitet.

Freier Eintritt

