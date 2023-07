Journées du Patrimoine 2023 – Atelier Blanchon 7 Rue Fernand Malinvaud Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Découverte du chantier de restauration des boiseries Art déco de la gare SNCF de Limoges-Bénédictins

Venez visiter les ateliers Blanchon, entreprise du patrimoine vivant, agréés pour s’occuper des bâtiments inscrits au titre des Monuments historiques, dans le cadre de la restauration des boiseries Art déco de 1929 de la gare SNCF de Limoges-Bénédictins.

Début septembre 2023, les ateliers Blanchon vont commencer la restauration des boiseries elles-mêmes, enclenchant la 3e partie de la restauration de ces boiseries, et préparant leur réinstallation dans la gare fin octobre à début novembre.

Gratuit. Entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

7 Rue Fernand Malinvaud Atelier Blanchon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the restoration of the Art Deco woodwork in the Limoges-Bénédictins SNCF station

Come and visit the Blanchon workshops, a living heritage company approved to work on buildings listed as Historic Monuments, as part of the restoration of the 1929 Art Deco woodwork at the Limoges-Bénédictins SNCF railway station.

At the beginning of September 2023, the Blanchon workshops will begin restoring the woodwork itself, initiating part 3 of the restoration of the woodwork, and preparing its reinstallation in the station in late October to early November.

Free admission. Free admission.

Descubra la restauración de la carpintería Art Déco de la estación SNCF de Limoges-Bénédictins

Venga a visitar los talleres Blanchon, empresa de patrimonio vivo autorizada para intervenir en edificios declarados Monumentos Históricos, en el marco de la restauración de la carpintería Art Déco de 1929 de la estación SNCF de Limoges-Bénédictins.

A principios de septiembre de 2023, los talleres Blanchon comenzarán la restauración de la carpintería propiamente dicha, iniciando la 3ª parte de la restauración de la carpintería y preparando su reinstalación en la estación a finales de octubre o principios de noviembre.

Entrada gratuita. Entrada gratuita.

Entdeckung der Restaurierungsarbeiten an den Art-Deco-Holzverkleidungen des SNCF-Bahnhofs Limoges-Bénédictins

Besuchen Sie die Ateliers Blanchon, ein Unternehmen des lebendigen Kulturerbes, das für die Betreuung von Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, zugelassen ist, im Rahmen der Restaurierung der Art-Déco-Holzvertäfelung aus dem Jahr 1929 des SNCF-Bahnhofs Limoges-Bénédictins.

Anfang September 2023 werden die Ateliers Blanchon mit der Restaurierung der Holzvertäfelung selbst beginnen und damit den dritten Teil der Restaurierung dieser Holzvertäfelung einleiten und deren Wiedereinbau in den Bahnhof Ende Oktober bis Anfang November vorbereiten.

Kostenlos. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Limoges Métropole