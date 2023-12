Soirée Jeu de rôle – Aventures d’hiver du musée 7 rue Felix Germain Die, 4 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

L’hiver est tombé sur l’antique Dea Augusta. Vivez d’épiques aventures au temps des Gaulois et des Romains. Reservation obligatoire, places limitées. Tout public à partir de 12 ans..

2023-12-06 17:00:00 fin : 2023-12-06 20:00:00. .

7 rue Felix Germain Mairie de Die

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Winter has fallen on ancient Dea Augusta. Experience epic adventures in Gaulish and Roman times. Booking essential, places limited. All ages 12 and up.

El invierno ha caído sobre la antigua Dea Augusta. Vive aventuras épicas de la época de galos y romanos. Imprescindible reservar, plazas limitadas. A partir de 12 años.

Der Winter ist über das antike Dea Augusta hereingebrochen. Erleben Sie epische Abenteuer aus der Zeit der Gallier und Römer. Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze. Für alle ab 12 Jahren.

