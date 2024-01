Conférences autour du tableau de Caillebotte « La partie de bateau » 7 Rue Edouard Stephan Marseille 4e Arrondissement, mercredi 21 février 2024.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21

Le musée des Beaux Arts propose un cycle de quatre conférences pour célébrer la présentation exceptionnelle du tableau de Gustave Caillebotte « La partie de bateau ».

Mercredi 24 janvier

Le vent en poupe : Peindre sur le motif



Mercredi 7 février

Brouillard et soleil : l’Impressionnisme vs l’Ecole provençale



Mercredi 21

Il était bon et généraux : Gustave Caillebotte, mécène, marin et peintre



Mercredi 6 mars

Comme si vous y étiez : La Partie de bateau de Gustave Caillebotte



Sur réservation en téléphonant au 04 91 14 59 30/35

7 Rue Edouard Stephan Musée des Beaux-Arts – (MBA)

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



