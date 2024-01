Collections permanentes du Musée des Beaux-Arts 7 Rue Edouard Stephan Marseille 4e Arrondissement, mardi 2 janvier 2024.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 09:00:00

fin : 2024-12-31 18:00:00

Le Musée des Beaux-Arts de Marseille présente des peintures et sculptures, italiennes, françaises, flamandes et hollandaises, du XVIe au XIXe siècles.

Le Musée des Beaux-Arts de Marseille est un des quinze premiers musées créés en France par le Consulat en 1801. Il est installé depuis 1869 dans l’aile gauche du Palais Lonchamp et présente des œuvres du XVIe au XIXe siècles.



Le Musée des Beaux-Arts de Marseille présente des peintures et sculptures, italiennes, françaises, flamandes et hollandaises, du XVIe au XIXe siècles.



Les oeuvres de Lavinia Fontana, Guerchin, Lanfranco, Pannini et Tiepolo, illustrent l’évolution de la peinture en Italie de la fin de la renaissance au XVIIIe siècle.



Les écoles du Nord sont représentées par des tableaux de Jordaens, Stomer, et la Chasse au sanglier, chef-d’oeuvre de Rubens. Les tableaux de Champaigne, Vouet, Lesueur témoignent du renouveau de la peinture française pendant le règne de Louis XIII et ceux de Nattier, Vernet, Greuze, Hubert Robert ou David, du triomphe de l’école française au siècle des Lumières.



Une des caractéristiques de la collection du musée des Beaux-Arts est de témoigner du dynamisme des arts en Provence du XVIIe et XVIIIe siècles. Les oeuvres du peintre Louis Finson, ami de Caravage, de Jean Daret, Nicolas Mignard ou Michel Serre rappellent combien la Provence a su, durant deux siècles, attirer et retenir les artistes de l’Europe du Nord et du Sud.



Un exceptionnel ensemble de peintures, sculptures et dessins du plus grand artiste baroque français, Pierre Puget, né à Marseille en 1620 et mort dans cette même ville en 1694, après avoir mené une brillante carrière entre la France et l’Italie, est la parfaite illustration de cet heureux mélange des influences artistiques en Provence.



L’École française du XIXe siècle est également l’un des temps forts de la collection permanente. Aux côtés des plus grands maîtres, Courbet, Corot, Daubigny, Millet et Puvis de Chavannes, figurent les représentants de l’école de Marseille comme Loubon, Guigou, ou Ziem qui vont imposer leur vision originale des paysages lumineux du Midi.



La Voix intérieure, chef-d’oeuvre de Rodin, donné par le sculpteur au musée, les bustes des célébrités du Juste Milieu ou le Ratapoil de Daumier, sont les oeuvres les plus célèbres de la galerie de sculpture du XIXe siècle.



► Événement : Gustave Caillebotte, Partie de Bateau



Un trésor national au Musée des Beaux-Arts de Marseille

Partie de bateau de Gustave Caillebotte



Du 15 décembre 2023 au 17 mars 2024



Partie de bateau, chef-d’œuvre de Gustave Caillebotte nouvellement entré dans les collections nationales, fait l’objet d’un prêt exceptionnel du Musée d’Orsay au Musée des Beaux-Arts de Marseille cet hiver.



Ce tableau, véritable icône de l’impressionnisme, est classé «trésor national» en janvier 2020, alors qu’il est encore en main privée. Acquise par l’État en 2022, grâce au mécénat exclusif de LVMH, l’œuvre a rejoint les collections du Musée d’Orsay.



Le Ministère de la Culture et le Musée d’Orsay ont souhaité partager avec le plus grand nombre ce trésor national en proposant pour la première fois une itinérance dans les plus importants musées en région. Après avoir été présentée au Musée des Beaux-Arts de Lyon à l’automne 2023, l’œuvre est aujourd’hui exposée dans le parcours permanent du Musée des Beaux-Arts de Marseille. Elle rejoindra au printemps, après son étape marseillaise, le Musée d’arts de Nantes.



Cet événement annonce deux autres prêts exceptionnels du musée d’Orsay au Musée des Beaux-Arts de Marseille en 2024. A l’occasion de l’exposition Peindre Marseille, une autre modernité, qui sera présentée du 24 mai au 8 septembre 2024 dans le cadre des 150 ans de l’impressionnisme, le musée accueillera en effet La Lavandière de

Paul Guigou (1860) et le Golfe de Marseille vu de l’Estaque de Paul Cézanne (1878).



Événement labellisé Olympiade culturelle Paris 2024





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite





► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr

.

7 Rue Edouard Stephan Musée des Beaux-Arts – (MBA)

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-03 par Ville de Marseille