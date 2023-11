Journées Son 7 Rue Édouard Branly Bourges, 10 avril 2024, Bourges.

Bourges,Cher

3ème journées du son à l’ENSA. Ouverture de l’Ecole pendant trois jours avec différentes manifestations sonores. Fictions sonores, récits, scènes, scénarios, partitions, spectres, radio, songs.

2024-04-10 fin : 2024-04-12 . .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



3rd Sound Days at ENSA. Opening of the School for three days with various sound events. Sound fictions, stories, scenes, scenarios, scores, spectres, radio, songs

iII Jornadas del Sonido en ENSA. Apertura de la Escuela durante tres días con diversos eventos sonoros. Ficciones sonoras, historias, escenas, escenarios, partituras, espectros, radio, canciones, etc

3. Klangtage an der ENSA. Öffnung der Schule für drei Tage mit verschiedenen Klangveranstaltungen. Klangfiktionen, Erzählungen, Szenen, Drehbücher, Partituren, Gespenster, Radio, Songs

