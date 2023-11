Vernissage Exposition La Box : une première histoire (1990 – 2024) 7 Rue Édouard Branly Bourges, 14 mars 2024, Bourges.

Bourges,Cher

A l’aube du 35ème anniversaire de la galerie, venez assister au vernissage de l’exposition « La Box : une première histoire (1990 – 2024) »..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



On the eve of the gallery’s 35th anniversary, join us for the opening of the exhibition « La Box: une première histoire (1990 – 2024) ».

En vísperas del 35 aniversario de la galería, venga a la inauguración de la exposición « La Box: une première histoire (1990 – 2024) ».

Zu Beginn des 35-jährigen Jubiläums der Galerie kommen Sie zur Eröffnung der Ausstellung « La Box: une première histoire (1990 – 2024) ».

