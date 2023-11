Portes Ouvertes de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art 7 Rue Édouard Branly Bourges, 9 février 2024, Bourges.

Bourges,Cher

Portes ouverte de l’ENSA Bourges. L’Ecole propose différentes animations pour faire découvrir le site..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 18:00:00. .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Open house at ENSA Bourges. The school offers a range of activities to help visitors discover the site.

Puertas abiertas en la ENSA de Bourges. La escuela propone una serie de actos para que los visitantes descubran el recinto.

Tag der offenen Tür an der ENSA Bourges. Die Schule bietet verschiedene Animationen an, um den Besuchern den Standort näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT BOURGES