Workshops 7 Rue Édouard Branly Bourges, 7 février 2024, Bourges.

Bourges,Cher

L’Ensa propose des Workshops tout au long de l’année et particulièrement durant deux semaines en Novembre et en Janvier. Des invités et professeurs animent ces journées. Les 9 et 10 février 2024 se tiennent les restitutions publiques..

2024-02-07 fin : 2024-02-09 19:00:00. .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Ensa offers Workshops throughout the year, particularly during two weeks in November and January. Guests and teachers lead these days. On February 9 and 10, 2024, the public restitutions will take place.

Ensa ofrece talleres a lo largo de todo el año, especialmente durante dos semanas en noviembre y enero. Invitados y profesores dirigen estas jornadas. Las presentaciones públicas tendrán lugar los días 9 y 10 de febrero de 2024.

Die Ensa bietet das ganze Jahr über Workshops an, insbesondere während zweier Wochen im November und Januar. Gäste und Professoren leiten diese Tage. Am 9. und 10. Februar 2024 finden die öffentlichen Restitutionen statt.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT BOURGES