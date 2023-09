Cœur Non Stop ! 7 Rue Édouard Branly Bourges, 14 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Cœur Non Stop ! En partenariat avec Les Bains Douches de Lignières et le concours de l’ENSA..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



C?ur Non Stop! In partnership with Les Bains Douches de Lignières and ENSA.

¡Cœur Non Stop! En colaboración con Les Bains Douches de Lignières y con el apoyo de ENSA.

Herz Non Stop! In Partnerschaft mit Les Bains Douches de Lignières und dem Wettbewerb der ENSA.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT BOURGES