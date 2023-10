Exposition Mille villages / Un bruit continu 7 Rue Édouard Branly Bourges, 20 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Présentation d un ensemble d’œuvres d’artistes (Massinissa Selmani, Louisa Babari, Nicolas Daubannes, Dalila Mahdjoub, Choukri Mesli,…) et d’archives, pour certaines inédites, qui reviennent, analysent et parlent des camps de regroupements établis par l’armée française en Algérie.

Vendredi 2023-10-20 15:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

7 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Presentation of a collection of works by artists (Massinissa Selmani, Louisa Babari, Nicolas Daubannes, Dalila Mahdjoub, Choukri Mesli, etc.) and archives, some of which have never been published before, that recall, analyze and speak about the regroupment camps set up by the French army in Algeria

Presentación de un conjunto de obras de artistas (Massinissa Selmani, Louisa Babari, Nicolas Daubannes, Dalila Mahdjoub, Choukri Mesli, etc.) y archivos, algunas inéditas, que recuerdan, analizan y hablan de los campos de reagrupamiento instalados por el ejército francés en Argelia

Präsentation einer Reihe von Werken von Künstlern (Massinissa Selmani, Louisa Babari, Nicolas Daubannes, Dalila Mahdjoub, Choukri Mesli, …) und von zum Teil unveröffentlichten Archiven, die auf die von der französischen Armee in Algerien eingerichteten Sammellager zurückblicken, sie analysieren und von ihnen berichten

