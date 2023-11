Exposition de Gravures d’Anne Carpena 7 Rue Edgar Quinet La Ciotat, 29 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Anne Carpena vous propose une exposition gravures au sein de l’Atelier Galerie L’Allegria..

2023-11-29 15:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

7 Rue Edgar Quinet Atelier Galerie L’Allegria

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Anne Carpena will be holding an exhibition of prints at the Atelier Galerie L’Allegria.

Anne Carpena presenta una exposición de grabados en el Atelier Galerie L’Allegria.

Anne Carpena präsentiert Ihnen eine Ausstellung mit Drucken in der Atelier Galerie L’Allegria.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de La Ciotat