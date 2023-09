HALLOWEEN À LA VOUTE 7 rue du Val de Voge Les Voivres, 29 octobre 2023, Les Voivres.

Les Voivres,Vosges

L’association La Voute propose sa traditionnelle et chaleureuse porte ouverte sur le thème d’Halloween le dimanche 29 octobre. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les savoir faire des artistes et artisans locaux dans une ambiance déguisée et automnale tout en profitant de leurs animations proposées à cette occasion: technique de dessins pas à pas à partir de 10 ans, séance de dédicaces conte régionaux, tirage de cartes, potion de mots, maquillages, buvettes et petites restauration, vente de légumes d’automne… Attention, débit de bonbons pour les visiteurs de tout âge déguisés! :). Tout public

Dimanche 2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 22:00:00. 0 EUR.

7 rue du Val de Voge

Les Voivres 88240 Vosges Grand Est



On Sunday October 29, the La Voute association will be holding its traditional Halloween-themed open house. You’ll be able to discover or rediscover the skills of local artists and craftspeople in a disguised, autumnal atmosphere, while enjoying their special events: step-by-step drawing techniques for children aged 10 and over, regional story signing sessions, card drawing, word potions, face painting, refreshments and snacks, autumn vegetable sales… Beware, candy flow for visitors of all ages in costume! :)

El domingo 29 de octubre, la asociación La Voute organiza su tradicional jornada de puertas abiertas sobre el tema de Halloween. Podrá descubrir o redescubrir las habilidades de los artistas y artesanos locales en un ambiente disfrazado y otoñal, al tiempo que aprovecha las actividades propuestas para la ocasión: técnicas de dibujo paso a paso para niños a partir de 10 años, sesiones de firmas de libros con cuentos locales, sorteos de cartas, pociones de palabras, pintura de caras, refrescos y aperitivos, venta de verduras de otoño… Cuidado, ¡dulces para los visitantes de todas las edades disfrazados! :)

Der Verein La Voute veranstaltet am Sonntag, dem 29. Oktober, seinen traditionellen und gemütlichen Tag der offenen Tür zum Thema Halloween. Sie können das Können der lokalen Künstler und Handwerker in einer verkleideten und herbstlichen Atmosphäre entdecken oder wiederentdecken und gleichzeitig von den Animationen profitieren, die zu diesem Anlass angeboten werden: Schritt-für-Schritt-Zeichentechnik für Kinder ab 10 Jahren, Autogrammstunde mit regionalen Geschichten, Kartenziehen, Worttrank, Schminken, Erfrischungsstände und kleine Snacks, Verkauf von Herbstgemüse… Achtung, Bonbonverkauf für verkleidete Besucher jeden Alters! :)

Mise à jour le 2023-09-28 par OT EPINAL ET SA REGION