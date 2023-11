Corrida de Noël 7 rue du Treignat Domérat, 17 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Course pour petits et grands organisée par l’association Amitié Nature.

Enfants : départ à partir de 14h30

Adultes : départ à partir de 15h30.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

7 rue du Treignat Mairie

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Race for young and old organized by the Amitié Nature association.

Children: starting at 2:30 pm

Adults: starting at 3:30 pm

Carrera para grandes y pequeños organizada por la asociación Amitié Nature.

Niños: salida a las 14.30

Adultos: salida a las 15.30

Lauf für Groß und Klein, organisiert vom Verein Amitié Nature.

Kinder: Start ab 14:30 Uhr

Erwachsene: Start ab 15:30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-20 par OTI Vallée du Coeur de France