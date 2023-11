REPAS DE LA SAINTE-BARBE 7 Rue du Tennis Entrange, 3 décembre 2023, Entrange.

Entrange,Moselle

Le club des vétérans organise le traditionnel repas de la Sainte-Barbe. Une bonne occasion de vous retrouver sous la bienveillance de la patronne des mineurs.

Au menu : vin d’honneur offert par la municipalité,

Dos d’aiglefin sauce safranée et fondue de poireaux,

Trou du verger,

Paleron de bœuf, jus au pinot noir accompagné de carottes des sables et gratin dauphinois,

Fromages,

Gourmandises et café.

Sur réservation avant le 27 novembre par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 12:00:00 fin : 2023-12-03 . 30 EUR.

7 Rue du Tennis Salle Charles Ferdinand

Entrange 57330 Moselle Grand Est



The veterans’ club organizes the traditional Saint Barbara’s Day meal. A good opportunity to get together under the patronage of the patron saint of miners.

On the menu: vin d’honneur offered by the municipality,

Back of haddock with saffron sauce and leek fondue,

Trou du verger,

Beef chuck, pinot noir jus with sand carrots and gratin dauphinois,

Cheese,

Gourmet treats and coffee.

Please reserve by telephone before November 27.

El club de veteranos organiza la tradicional comida de Santa Bárbara. Es una buena ocasión para reunirse bajo el patrocinio de la patrona de los mineros.

El menú incluye un vin d’honneur ofrecido por el ayuntamiento,

Espalda de eglefino con salsa de azafrán y fondue de puerros,

Trou du verger,

Chuletón de buey, jus Pinot Noir con zanahorias arenosas y gratin dauphinois,

Queso,

Golosinas gourmet y café.

Las reservas deben hacerse por teléfono antes del 27 de noviembre.

Der Veteranenclub organisiert das traditionelle Essen der Heiligen Barbara. Eine gute Gelegenheit, sich unter dem Wohlwollen der Schutzpatronin der Bergleute zu treffen.

Auf dem Menüplan: Ehrenwein, der von der Gemeinde angeboten wird,

Schellfischrücken in Safransauce und Lauchfondue,

Loch aus dem Obstgarten,

Rinderhüftsteak, Pinot-Noir-Jus mit Sandkarotten und Gratin dauphinois,

Käse,

Gourmandises und Kaffee.

Auf Reservierung vor dem 27. November per Telefon.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS