THÉÂTRE – LE COUP DU BOOMERANG 7 Rue du Tennis Entrange, 24 novembre 2023, Entrange.

Entrange,Moselle

Entrange Animation Loisirs vous propose plusieurs soirées théâtre.

Assistez au spectacle ‘Le coup du Boomerang’, un spectacle composé de trois pièces, toutes interprétées par la Compagnie Trou de Mémoire.

Un repas spectacle est aussi prévu le dimanche 26 novembre à partir de 12h.

Au menu : pâté lorrain et ses jeunes pousses, bœuf bourguignon et tagliatelles, tarte et café.

Une réservation est obligatoire avant le 15 novembre par mail ou par téléphone.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-25 . 5 EUR.

7 Rue du Tennis Salle Charles Ferdinand

Entrange 57330 Moselle Grand Est



Entrange Animation Loisirs offers several theater evenings.

Attend ‘Le coup du Boomerang’, a show featuring three plays, all performed by Compagnie Trou de Mémoire.

A show dinner is also planned for Sunday November 26, starting at 12 noon.

On the menu: pâté lorrain with baby greens, b?uf bourguignon and tagliatelle, tart and coffee.

Reservations are required by November 15, by e-mail or telephone.

Entrange Animation Loisirs ofrece varias veladas de teatro.

Venga a ver « Le coup du Boomerang », un espectáculo compuesto por tres obras, todas ellas interpretadas por la compañía Trou de Mémoire.

También habrá una cena-espectáculo el domingo 26 de noviembre a partir de las 12h.

Menú: paté lorrain con verduritas, bourguignon y tallarines, tarta y café.

Las reservas deben hacerse antes del 15 de noviembre por correo electrónico o teléfono.

Entrange Animation Loisirs bietet Ihnen mehrere Theaterabende an.

Besuchen Sie die Aufführung ‘Le coup du Boomerang’, ein Schauspiel, das aus drei Stücken besteht, die alle von der Compagnie Trou de Mémoire aufgeführt werden.

Am Sonntag, den 26. November, ist ab 12 Uhr auch ein Show-Essen geplant.

Auf der Speisekarte stehen: Lothringische Pastete mit jungen Sprossen, B?uf bourguignon mit Tagliatelle, Kuchen und Kaffee.

Eine Reservierung ist bis zum 15. November per E-Mail oder telefonisch erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS