LOTO 7 Rue du Tennis Entrange, 19 novembre 2023, Entrange.

Entrange,Moselle

Venez jouer au Loto et tentez de gagner un des nombreux lots mis en jeu par le Club de l’amitié.

Un après-midi jovial est prévu avec en plus de la restauration sur place.

Ouverture des portes à 13h, 2€/carton, réservation par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

7 Rue du Tennis Salle Charles Ferdinand

Entrange 57330 Moselle Grand Est



Come and play the Loto and try to win one of the many prizes up for grabs by the Club de l’amitié.

A jovial afternoon is planned, with on-site catering.

Doors open at 1pm, 2?/carton, reservation by phone.

Venga a jugar a la lotería e intente ganar uno de los muchos premios que sortea el Club de l’amitié.

Será una tarde divertida, con comida y bebida in situ.

Apertura de puertas a las 13.00 h., 2 ¤/tarjeta, reserva por teléfono.

Kommen Sie zum Lotto spielen und versuchen Sie, einen der zahlreichen Preise zu gewinnen, die der Club de l’amitié zur Verfügung stellt.

Es ist ein fröhlicher Nachmittag geplant, an dem auch für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Türöffnung um 13 Uhr, 2?/Karton, Reservierung per Telefon.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS