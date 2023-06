Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA 7 rue du temple Ribeauvillé, 17 décembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Sous la baguette bien rodée de leur chef Pascal Lacom, les musiciens de la Vogésia partageront avec leur public un grand moment de musique, d’émotions, et de surprises !.

2023-12-17 à ; fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

7 rue du temple

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Under the well-honed baton of their conductor Pascal Lacom, the musicians of the Vogésia will share with their audience a great moment of music, emotions and surprises!

Bajo la batuta de su director Pascal Lacom, los músicos de la Vogésia compartirán con el público un gran momento de música, emociones y sorpresas

Unter dem bewährten Taktstock ihres Dirigenten Pascal Lacom werden die Musiker der Vogésia mit ihrem Publikum einen großen Moment der Musik, der Emotionen und der Überraschungen teilen!

