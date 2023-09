Concert Passion Baroque 7 rue du temple Ribeauvillé, 23 septembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Le Choeur Vocaléidos vous propose de redécouvrir la passion du christ à travers un concert exceptionnel sous la direction de Bernard Beck..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

7 rue du temple

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



The Choeur Vocaléidos invites you to rediscover the Passion of Christ in an exceptional concert conducted by Bernard Beck.

El Choeur Vocaléidos le invita a redescubrir la Pasión de Cristo en un concierto excepcional dirigido por Bernard Beck.

Der Chor Vocaléidos lädt Sie ein, die Passion Christi durch ein außergewöhnliches Konzert unter der Leitung von Bernard Beck wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr