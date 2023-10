Atelier créatif de Noël 7 Rue du Temple Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Atelier créatif de Noël 7 Rue du Temple Arès, 20 décembre 2023, Arès. Arès,Gironde La médiathèque propose un atelier créatif pour fabriquer une jolie décoration de Noël. À partir de 8 ans – Gratuit. Inscription obligatoire..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:00:00. .

7 Rue du Temple Médiathèque

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The mediatheque offers a creative workshop to make a pretty Christmas decoration. From 8 years old – Free. Registration required. La biblioteca multimedia ofrece un taller creativo para realizar una bonita decoración navideña. A partir de 8 años – Gratuito. Inscripción obligatoria. Die Mediathek bietet einen kreativen Workshop an, um eine hübsche Weihnachtsdekoration herzustellen. Ab 8 Jahren – Kostenlos. Anmeldung erforderlich.

