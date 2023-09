Reliure de carnet 7 Rue du Temple Arès, 3 novembre 2023, Arès.

Apprenez à fabriquer votre cahier relié à la main et repartez avec !

Pour les parents et les enfants dès 7 ans – Gratuit..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. .

7 Rue du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Learn how to make your own hand-bound notebook and take it home with you!

For parents and children aged 7 and over – Free.

Aprende a hacer tu propio cuaderno encuadernado a mano y llévatelo a casa

Para padres y niños a partir de 7 años – Gratis.

Lernen Sie, wie Sie Ihr handgebundenes Notizbuch herstellen und nehmen Sie es mit nach Hause!

Für Eltern und Kinder ab 7 Jahren – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Arès