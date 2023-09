Atelier d’éducation aux images* 7 Rue du Temple Arès, 2 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Ateliers organisés par le PAIJ d’Arès, à Libourne, en partenariat avec la CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais). Rendez-vous au PAIJ d’Arès, 7 bis route du Temple.

Public adolescent – Payant selon quotient familial.

*Le PAIJ est un accueil collectif de mineurs et soumis à une réglementation. Les parents doivent remplir un dossier d’inscription pour leur adolescent (11/17 ans) avant toute fréquentation ou activité. Programme sous réserve de modification..

7 Rue du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Workshops organized by the PAIJ d’Arès, Libourne, in partnership with CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais). Meet at PAIJ d’Arès, 7 bis route du Temple.

Adolescent public – Charge according to family quotient.

*The PAIJ is a group program for minors, subject to regulations. Parents must complete a registration form for their teenager (aged 11/17) before taking part in any activity. Program subject to change.

Talleres organizados por la PAIJ d’Arès, en Libourne, en colaboración con la CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais). Cita en el PAIJ d’Arès, 7 bis route du Temple.

Adolescentes – Se paga según la cuota familiar.

*El PAIJ es un lugar de acogida colectiva para menores y está sujeto a un reglamento. Los padres deben rellenar un formulario de inscripción para su hijo adolescente (11/17 años) antes de participar en cualquier actividad. Programa sujeto a cambios.

Workshops, die vom PAIJ d’Arès in Libourne in Partnerschaft mit der CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais) organisiert werden. Treffpunkt: PAIJ d’Arès, 7 bis route du Temple.

Zielgruppe Jugendliche – Kostenpflichtig nach Familienquotient.

*Die PAIJ ist eine kollektive Aufnahme von Minderjährigen und unterliegt einer Regelung. Die Eltern müssen für ihre Jugendlichen (11/17 Jahre) vor jedem Besuch oder jeder Aktivität ein Anmeldeformular ausfüllen. Programmänderungen vorbehalten.

