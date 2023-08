La médiathèque fête la science 7 Rue du Temple Arès, 11 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Venez en famille pratiquer les sciences sportives !

Découvrez et réalisez des expériences ludiques et originales à travers un parcours scientifique autour des sciences et du sport.

Tout public – Gratuit..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:30:00. .

7 Rue du Temple Médiathèque

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bring the whole family to learn about sports science!

Discover and carry out fun and original experiments on a science and sport trail.

Open to all ? Free admission.

¡Ven a disfrutar de la ciencia del deporte con toda la familia!

Descubre y realiza divertidos y originales experimentos en un recorrido científico y deportivo.

Todas las edades ? Entrada gratuita.

Kommen Sie mit Ihrer Familie und praktizieren Sie Sportwissenschaften!

Entdecken und führen Sie spielerische und originelle Experimente auf einem wissenschaftlichen Parcours rund um Wissenschaft und Sport durch.

Für alle Altersgruppen ? Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Arès