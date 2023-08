Portes ouvertes aux élèves de 6ème – Découverte du PAIJ 7 Rue du Temple Arès, 9 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Après-midi de présentation du Pôle Animation et Information Jeunesse d’Arès aux élèves de 6ème.

Public adolescent – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

7 Rue du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Afternoon presentation of the Pôle Animation et Information Jeunesse d?Arès to 6th graders.

Free for teenagers.

Registration required.

Tarde de presentación del Pôle Animation et Information Jeunesse d’Arès a los alumnos de 6º curso.

Gratuito para los adolescentes.

Inscripción obligatoria.

Nachmittags Vorstellung des Pôle Animation et Information Jeunesse d’Arès für Schüler der 6.

Zielgruppe Jugendliche – Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès