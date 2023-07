Atelier adultes/enfants : les rennes du Père-Noël 7 rue du Sel Sélestat, 28 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Venez confectionner en duo ou en trio des brioches spéciales Noël ! A partir de 5 ans.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:00:00. EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Come and make special Christmas brioches as a duo or trio! Ages 5 and up

¡Ven a hacer bollos navideños especiales en dúo o en trío! A partir de 5 años

Stellen Sie zu zweit oder zu dritt spezielle Weihnachtsbrötchen her! Ab 5 Jahren

