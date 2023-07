Brunch de Noël 7 rue du Sel Sélestat, 17 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Des effluves d’épices, de chocolat, de viennoiseries, des senteurs qui vont enivrer vos sens pour ce brunch de Noël…visite libre du musée incluse dans le tarif.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 14:00:00. EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Scents of spices, chocolate, pastries, scents that will intoxicate your senses for this Christmas brunch … free visit of the museum included in the price

El aroma de las especias, el chocolate, la pastelería y los olores que embriagarán tus sentidos en este brunch navideño…visita gratuita al museo incluida en el precio

Der Duft von Gewürzen, Schokolade, Gebäck und Düften wird Ihre Sinne bei diesem Weihnachtsbrunch betören…freier Museumsbesuch im Preis inbegriffen

Mise à jour le 2023-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme