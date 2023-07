Portes ouvertes : fournil de Noël 7 rue du Sel Sélestat, 10 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Journée découverte du musée ponctuée de démonstrations et de dégustations des spécialités de Noël : christollen, berawecka….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Day of discovery of the museum punctuated by demonstrations and tastings of Christmas specialties: christollen, berawecka…

Jornada de descubrimiento del museo puntuada por demostraciones y degustaciones de especialidades navideñas: christollen, berawecka…

Entdeckungstag des Museums mit Vorführungen und Kostproben der Weihnachtsspezialitäten: Christollen, Berawecka…

