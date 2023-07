Visite gourmande : balade gustative au musée 7 rue du Sel Sélestat, 8 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Découvrez avec un guide l’histoire du pain et des spécialités de Noël en 5 étapes gourmandes.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 13:30:00. EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Discover with a guide the history of bread and Christmas specialities in 5 gourmet steps

Con un guía, descubra la historia del pan y las especialidades navideñas en 5 deliciosas etapas

Entdecken Sie mit einem Führer die Geschichte des Brotes und der Weihnachtsspezialitäten in 5 Gourmet-Etappen

Mise à jour le 2023-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme