Noël à la Maison du Pain 7 rue du Sel Sélestat, 25 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Une toute nouvelle promesse de sensations gourmandes vous attend au musée et au fournil de la Maison du pain d’Alsace.

2023-11-25 fin : 2023-12-23 18:00:00. EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



A whole new promise of gourmet sensations awaits you at the Maison du pain d’Alsace museum and bakery

Una experiencia gustativa totalmente nueva le espera en el museo y la panadería de la Maison du pain d’Alsace

Ein ganz neues Versprechen an Gourmetsensationen erwartet Sie im Museum und in der Backstube des Maison du pain d’Alsace

Mise à jour le 2023-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme