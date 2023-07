Atelier main à la pâte adultes : spécialités de Noël 7 rue du Sel Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat Atelier main à la pâte adultes : spécialités de Noël 7 rue du Sel Sélestat, 23 novembre 2023, Sélestat. Sélestat,Bas-Rhin Mettez les mains à la pâte pour confectionner de délicieuses spécialités de Noël.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 17:00:00. EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Get your hands dirty making delicious Christmas specialties Ensúciate las manos y prepara deliciosas especialidades navideñas Legen Sie die Hände in den Schoß, um köstliche Weihnachtsspezialitäten herzustellen Mise à jour le 2023-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu 7 rue du Sel Adresse 7 rue du Sel Ville Sélestat Departement Bas-Rhin Lieu Ville 7 rue du Sel Sélestat

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/