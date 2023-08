Atelier adultes/enfants : l’automne 7 rue du Sel Sélestat, 25 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Atelier enfants/adultes pour préparer de délicieuses brioches sur le thème de l’automne ! Goûter et visite du musée inclus dans le tarif. A partir de 5 ans.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Children/adults workshop to make delicious autumn-themed brioches! Snack and museum visit included in the price. Ages 5 and up

Taller para niños y adultos para elaborar deliciosos brioches con temática otoñal Merienda y visita al museo incluidas en el precio. A partir de 5 años

Workshop für Kinder/Erwachsene zur Zubereitung von köstlichen Brioches zum Thema Herbst! Snacks und Museumsbesuch im Preis inbegriffen. Ab 5 Jahren

