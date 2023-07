Journées européennes du patrimoine 2023 7 rue du Sel Sélestat, 16 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Découverte du musée en visite libre, animation Main à la pâte, dégustation et démonstration au fournil. Restauration sur place avec 6 tartines pour le déjeuner.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. 0 EUR.

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Self-guided tour of the museum, hands-on activities, tasting and demonstration in the bakery. On-site catering with 6 tartines for lunch

Visita autoguiada al museo, actividades prácticas, degustación y demostración en la panadería. Catering in situ con 6 bocadillos para el almuerzo

Freie Besichtigung des Museums, Animation « Main à la pâte », Verkostung und Vorführung in der Backstube. Verpflegung vor Ort mit 6 Tartines zum Mittagessen

